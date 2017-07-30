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Безопасность

День ВМФ России: новая политика, главный парад и перспективная техника

09:0730.07.2017
(обновлено: 09:21 30.07.2017)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкКрейсер Аврора у набережной НевыКрейсер Аврора у набережной Невы
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости, Михаил Севастьянов. День Военно-морского флота (ВМФ) России ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля, в этом году впервые в новейшей истории он отмечен главным флотским парадом в Санкт-Петербурге и Кронштадте; в преддверии праздника президент РФ Владимир Путин подписал указ об основах государственной политики в области военно-морской деятельности до 2030 года.

Боевые корабли и бортик Петра Первого

Главный военно-морской парад состоится в исторической части Санкт-Петербурга и Кронштадте. Традиционные парады и водно-спортивные праздники также пройдут на главных военно-морских базах — во Владивостоке, Североморске, Балтийске, Севастополе, Астрахани и в пунктах базирования сил флотов и флотилий. В праздничных мероприятиях примут участие около 200 кораблей, катеров, судов обеспечения.

Торжественное построение моряков Тихоокеанского флота в честь празднования Дня Военно-морского флота России во Владивостоке. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Дальний Восток отметит День ВМФ парадами кораблей и морскими боями

Жители и гости Санкт-Петербурга и Кронштадта увидят на параде более 60 современных боевых надводных и подводных кораблей ВМФ всех классов и рангов, 40 летательных аппаратов морской авиации, а также "дедушку российского флота" — ботик Петра Первого.

Как отметил главком ВМФ России Владимир Королев, если ранее корабли выстраивались в парадную линию, ошвартовавшись в фарватере Невы, то на главном военно-морском параде, они пройдут на заданной скорости в строю кильватера.

"Даже вид идущего боевого корабля часто захватывает дух. Парад абсолютно точно будет динамичным и зрелищным. Он будет включать прохождение парадного строя боевых кораблей по Неве в Санкт-Петербурге, полет парадной группы морской авиации над Сенатской площадью Санкт-Петербурга, прохождение парадного строя кораблей и подводных лодок по Кронштадтскому рейду", — пояснил адмирал.

© Онлайн-проект navyparade.mil.ruБотик Петра I. Лист из альбома по истории Гвардейского экипажа. Худ. Ф.Денисьев, 1860 год
© Онлайн-проект navyparade.mil.ru
Ботик Петра I. Лист из альбома по истории Гвардейского экипажа. Худ. Ф.Денисьев, 1860 год

Все офицеры и мичманы — участники главного военно-морского парада, а также парадов на флотах и флотилии будут одеты в обмундирование нового образца белого цвета. У матросов и старшин, проходящих службу по призыву, парадная форма осталась практически неизменной со времен Российского императорского флота.

Минобороны России позаботилось и о том, чтобы отметить участников парада в Санкт-Петербурге и Кронштадте новой наградой: приказом министра обороны от 17 мая 2017 года была учреждена медаль "За участие в Главном военно-морском параде".

После парада все желающие смогут посетить специально подготовленные для экскурсий боевые корабли и катера.

В ходе проведения парада обещан телевизионный мост между Санкт-Петербургом и главными базами, пунктами базирования сил ВМФ России, включая сирийский Тартус, где также проводятся праздничные мероприятия. Российские моряки надеются, что посредством телемоста увидят и услышат поздравление своего Верховного главнокомандующего — президента РФ Владимира Путина.

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Финальная репетиция парада ко дню ВМФ в Санкт-Петербурге

Основы-2030: великая морская Россия

"Российская Федерация по-прежнему сохраняет статус великой морской державы, морской потенциал которой обеспечивает реализацию и защиту ее национальных интересов в любом районе Мирового океана, является важным фактором международной стабильности и стратегического сдерживания и позволяет проводить независимую национальную морскую политику в качестве равноправного участника международной морской деятельности", — сказано в тексте основ государственной политики РФ в области военно-морской деятельности.

В документе, который вступил в силу 20 июля, отмечено, что военно-морская деятельность относится к категории высших государственных приоритетов. Он декларирует, что РФ не допустит существенного превосходства ВМС других государств над российским военным флотом и будет стремиться к его закреплению на втором месте в мире по боевым возможностям.

Потенциал ВМФ России будет наращиваться путем строительства и модернизации многоцелевых атомных и дизель-электрических подводных лодок, многоцелевых кораблей и экранопланов различного назначения.

"После 2025 года на вооружение подводных и надводных сил и береговых войск ВМФ будут поступать гиперзвуковые ракеты и роботизированные комплексы различного назначения, в том числе автономные необитаемые подводные аппараты", — сказано в тексте документа.

© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкВетераны ВМФ во время осмотра кораблей участвующих в параде дня ВМФ. 29 июля 2017
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Ветераны ВМФ во время осмотра кораблей участвующих в параде дня ВМФ. 29 июля 2017

Будущие корабли в преддверии праздника

В преддверии Дня ВМФ, 28 июля, на российских верфях были заложены три боевые субмарины. Так, на северодвинском Севмаше заложен многоцелевой атомный подводный ракетный крейсер (АПРК) проекта "Ясень-М", который приказом главнокомандующего ВМФ будет именоваться "Ульяновском".

Как заявил РИА Новости в ходе торжественной церемонии закладки корабля заместитель главкома ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук, этот крейсер придет на Северный флот. "Мы ожидаем эту подводную лодку на рубеже 2024 года, и надеемся, что Севмаш со своей задачей справится", — отметил вице-адмирал.

На санкт-петербургских "Адмиралтейских верфях", где ранее была построена серия из шести неатомных подводных лодок проекта 636.3 класса "Варшавянка", 28 июля началось строительство субмарин этого же проекта для базирования на Тихом океане. Дизель-электрические подлодки получили названия "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов".

Незадолго до Дня ВМФ, во время проведения в Санкт-Петербурге в начале июля Восьмого международного военно-морского салона (МВМС-2017), на судостроительном заводе "Северная верфь" был спущен на воду корвет "Гремящий" проекта 20385.

"Это одна из серий кораблей, которые мы строим в соответствии с госпрограммой. Этот корабль, который может решать задачи в ближней и дальней морской зоне, обладает повышенными характеристиками балльности моря", — сообщил главком ВМФ России.

Как заявил по окончании церемонии спуска "Гремящего" на воду начальник управления кораблестроения ВМФ контр-адмирал Владимир Тряпичников, серия корветов проекта 20385 планируется из четырех кораблей (бригадного состава). "И дальше мы переходим на строительство еще более новейшего и современного корвета с более мощным и современным комплексом проекта 20386", — добавил он.

© РИА Новости / Виталий АньковАндреевский флаг
© РИА Новости / Виталий Аньков
Андреевский флаг

Неатомный ответ Америке

Россия постройкой большой серии дизель-электрических субмарин класса "Лада" с воздухонезависимой (анаэробной) энергетической установкой будет активно развивать неатомные подводные силы. Такой вывод можно сделать из заявлений представителей главного командования ВМФ России и кораблестроительной отрасли ОПК, прозвучавших на МВМС-2017 в Санкт-Петербурге.

Как заявил Бурсук, ДЭПЛ типа "Лада" станут основным проектом для российских неатомных подводных сил. Серия этих субмарин, по его словам, "будет очень большой"; модернизация проекта 677 предполагает оснащение подводных кораблей анаэробными силовыми установками.

Генеральный директор санкт-петербургских "Адмиралтейских верфей", строящих субмарины класса "Лада", Александр Бузаков уточнил, что четвертая и пятая подлодки этого проекта будут построены в течение ближайших пяти лет. "Контракт будет подписан не раньше осени. Если все будет идти по технологическому графику, то подлодки будут построены в течение пяти лет", — сказал он.

По его мнению, это будет российским ответом на посыл США о развитии направления, связанного с американскими неядерными вооружениями. "Если рассматривать подводную "воздухонезависимость" с геополитической точки зрения, то наши дизель-электрические ракетно-торпедные лодки — это тоже один из векторов развития неядерных вооружений", — сказал председатель ДПФ.

Он отметил, что в настоящее время в ВМФ России морские и океанские задачи успешно решают дизельные подлодки класса "Варшавянка" проектов 636.3 и 877, которые доказали свою эффективность, в частности, ударами ракетных комплексов "Калибр-ПЛ" по объектам международных террористов на территории Сирии, где РФ проводит военную операцию по официальной просьбе президента САР Башара Асада с 30 сентября 2015 года.

Пять жизней Морского собора
© РИА Новости
Пять жизней Морского собора

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