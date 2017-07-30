Конкурс "Авиадартс" призван укрепить дружбу и доверие, заявил главком ВКС

ЧАНЧУНЬ (Китай), 30 июл — РИА Новости. Международные соревнования летчиков России и Китая "Авиадартс-2017" призваны укрепить дружеские отношения, доверие и партнерство между двумя странами, заявил на церемонии открытия конкурса главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ Герой России генерал-полковник Виктор Бондарев.

"Мы уверены, что проведение таких соревнований будет способствовать дальнейшему укреплению дружбы между нашими народами и стремлению двух наших стран к развитию партнерских и доверительных отношений в военной сфере", — сказал он.

Бондарев подчеркнул, что российская сторона признательна представителям Китая "за высокую организацию при подготовке к конкурсу и те прекрасные условия, которые созданы китайской стороной для участия российской команды".

Генерал напомнил, что история развития дружественных отношений Китая и России полна многочисленных примеров совместной героической борьбы с захватчиками в годы Второй мировой войны и войны в Корее.

"Для нас знаменательным является то, что в этом году конкурс проходит накануне главного праздника Воздушно-космических сил России — 105-летия со дня их образования — и 90-летнего юбилея Народно-освободительной армии (НОАК) Китая", — подчеркнул главнокомандующий.

Международные соревнования "Авиадартс" впервые проводятся на территории КНР. В этом году за право называться лучшими соревнуются наиболее подготовленные летчики двух стран — Китая и России. Бондарев напомнил, что в программу конкурса включены восемь номинаций, насыщенные сложными элементами пилотирования, навигации, стрельбами и специальными заданиями для различных родов авиации.