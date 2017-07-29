Иностранцы на АрМИ-2017 интересуется российской техникой, заявил Иванов

ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 29 июл – РИА Новости. Высокая численность иностранных специалистов, экспертов и военнослужащих, находящихся на Армейских международных играх – 2017, свидетельствует об их интересе к российской боевой технике. Об этом заявил постоянный член Совета безопасности РФ, специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"Бронетанковая техника у нас всегда была хорошая. Это, кстати, говорит о большом объеме экспортных заказов. И то, что на Играх присутствует огромное количество иностранных военных специалистов, экспертов и военнослужащих, свидетельствует о том, что это им интересно. Просто так они сюда бы не приехали", — сказал Иванов в субботу в беседе с журналистами.

По его словам, Армейские международные игры — "это праздник, показывающий добрую мощь наших Вооруженных сил". "В преддверии завтрашнего военно-морского парада в Санкт-Петербурге сухопутная часть тоже очень интересная", — сказал он.

"Поэтому, — сказал Иванов, — я всегда с удовольствием принимаю приглашение министра обороны Сергея Кужугетовича Шойгу, я не в первый раз в парке "Патриот" и, надеюсь, не в последний".

Спецпредставитель президента выразил желание обязательно посмотреть "Танковый биатлон", заметив, что он его "вживую, стыдно признаться, но признаюсь, никогда не видел, только по телевизору, наконец, его удастся вживую посмотреть".