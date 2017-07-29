Участие в АрМИ помогает вместе бороться с угрозами, считает Лукашенко

КУБИНКА (Московская область), 29 июл — РИА Новости. Участие в Международных армейских играх помогает налаживать взаимодействие в борьбе с глобальными угрозами, в том числе международным терроризмом, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

АрМИ-2017 пройдут с 29 июля по 12 августа одновременно в пяти странах: России, Азербайджане, Белоруссии, Казахстане и Китае на 21 полигоне.

"В мире неспокойно. Международный терроризм угрожает всем без исключения государствам. К сожалению, и общая обстановка в мировом сообществе отличается напряженностью. Поэтому всем миролюбивым силам надо быть особо бдительными, собранными и готовыми к реагированию на самые неожиданные вызовы и угрозы", — сказал Лукашенко в видеообращении к участникам и гостям соревнований.

"Отличная боеготовность, выучка и оснащенность вооруженных сил, взаимопонимание и военное братство союзников и партнеров являются самой надежной гарантией безопасности наших стран", — подчеркнул президент Белоруссии.

"Пусть и впредь воины наших армий встречаются именно на подобных состязаниях, а их география максимально расширяется, вовлекая новые страны и континенты. Подобные мероприятия служат великой цели — поддержанию мира и безопасности", — добавил Лукашенко.

Он пожелал успехов и высоких результатов участникам игр. "Ну а родной белорусской команде, конечно же, ярких и убедительных побед", — добавил глава Белоруссии.