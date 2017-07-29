Путин: Армейские международные игры будут укреплять традиции партнерства

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что Армейские международные игры будут укреплять традиции партнерства и взаимовыручки, послужат развитию сотрудничества военных ведомств разных стран.

"Уверен, что нынешние Армейские международные игры помогут обменяться опытом, сравнить возможности различных образцов вооружения и техники, но главное – будут укреплять традиции партнерства и взаимовыручки, послужат развитию сотрудничества не только военных ведомств разных стран, но и наших народов", — говорится в тексте приветствия организаторам, участникам и гостям Армейских международных игр "АрМИ-2017", опубликованном на сайте Кремля.

По словам Путина, программа и география соревнований расширяется с каждым годом, растёт число команд из разных стран, которые демонстрируют своё воинское мастерство на суше, на море, в воздухе, проявляют лучшие качества, необходимые на военной службе: выучку и дисциплину, умение действовать слаженно и четко, а также способность быстро принимать решения, от которых в реальной боевой обстановке зависит не только успех операции, но и жизнь товарищей.

Президент России пожелал всем участникам удачи и новых побед, а зрителям – ярких впечатлений.