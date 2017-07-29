Глава Китая назвал АрМИ-2017 уникальной площадкой для обмена опытом

КУБИНКА (Московская область), 29 июл – РИА Новости. Армейские международные игры (АрМИ-2017) — один из ярких брендов военного сотрудничества и уникальная площадка для обмена опытом между военными разных государств, считает председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

АрМИ-2017 пройдут с 29 июля по 12 августа одновременно в пяти странах: России, Азербайджане, Белоруссии, Казахстане и Китае на 21 полигоне.

"Это уже четвертые по счету Армейские международные игры, которые стали проводить с 2014 года. В эти годы Игры становятся одним из ярких брендов военных обменов и сотрудничества в регионе, служат уникальной площадкой для укрепления дружбы и взаимодействия между вооруженными силами разных стран", — сказал Си Цзиньпин в видеообращении к участникам и гостям соревнований.

По мнению председателя КНР, Игры имеют важное значение для развертывания международного военного сотрудничества, для укрепления стратегического взаимодоверия, поддержания мира и стабильности в регионе и во всем мире.

"Рассчитываю на наращивание связей и сотрудничества Китая с другими странами по линии вооруженных сил в интересах постоянного продвижения международного военного сотрудничества, что непременно будет служить укреплению мира во всем мире", — подчеркнул Си Цзиньпин.