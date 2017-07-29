На полигоне АрМИ-2017 в Китае главным призом станет вездеход

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Вездеход станет главным призом Армейских международных игр (АрМи-2017) на полигоне "Корла" в Китае, сообщает пресс-служба Минобороны РФ со ссылкой на руководителя китайской делегации генерал-майора Е Тен Чун.

"Победитель каждого из международных соревнований, проходящих в Синцзян-Уйгурском автономном районе КНР, получит вездеход. За второе место будет вручён автомобиль, за третье – мотоцикл. Если российские военнослужащие займут в Китае первое место, то могут уехать на вездеходе", — сказал генерал майор Е Тен Чун.

По его словам, китайская сторона готовит и другие ценные подарки. Награждение предусмотрено как за индивидуальные, так и общекомандные результаты.

На полигоне "Корла" пройдут четыре конкурса международных армейских игр "АрМИ-2017": "Безопасная среда", "Мастер-оружейник", "Чистое небо" и "Суворовский натиск". В них будут состязаться сухопутчики из десяти стран мира: Анголы, Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Зимбабве, Ирана, Казахстана, Китая, России, Узбекистана.

"Три страны примут участие во всех четырёх конкурсах "АрМИ-2017" на полигоне Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. Это Россия, Китай, Иран", — отметил представитель Сухопутных войск НОАК полковник Тан Иншуай.

По его словам, на полигон "Корла" прибыли все участники соревнований. Они провели осмотр и проверку технического состояния вооружения и военной техники, ознакомились с объектами и трассами соревнований, прошли вводный инструктаж по соблюдению техники безопасности. Судейская коллегия конкурса провела мандатную комиссию и жеребьёвку.

АрМИ-2017 пройдут с 29 июля по 12 августа одновременно в пяти странах: России, Азербайджане, Белоруссии, Казахстане и Китае на 21 полигоне.