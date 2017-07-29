Команды Балтфлота примут участие в турнире по World of Tanks и FIFA
12:1029.07.2017
(обновлено: 12:11 29.07.2017)
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КАЛИНИНГРАД, 29 июл — РИА Новости. Турнир по компьютерным играм World of Tanks и FIFA на Кубок командующего Балтийским флотом, участие в котором примут 10 команд, состоится в Калининграде 5 и 6 августа, сообщил журналистам представитель Балтфлота капитан первого ранга Роман Мартов.
"В Калининграде с 5 по 6 августа состоится турнир по компьютерным играм World of Tanks и FIFA на Кубок командующего Балтийским флотом. В нем, наряду с другими любителями киберспорта, примут участие 10 команд — порядка 50 военнослужащих и гражданских специалистов Балтфлота из девяти соединений и воинских частей Балтийского флота, дислоцированных на территории Калининградской и Ленинградской областей", — сказал Мартов.
Он отметил, что организаторами турнира, который приурочен ко Дню ВМФ России, выступили командование Балтийского флота и Калининградское отделение Федерации компьютерного спорта России.
Зрители перед началом финального этапа гранд-финала по World of Tanks в комплексе "ВТБ Ледовый дворец" в Москве.
Капитаны команд перед началом финального этапа гранд-финала по World of Tanks между командами DiNG (Европа) и TORNADO ENERGY (СНГ) в комплексе "ВТБ Ледовый дворец".
Финальный этап гранд-финала по World of Tanks между командами DiNG (Европа) и TORNADO ENERGY (СНГ) в комплексе "ВТБ Ледовый дворец" в Москве.
Представление команд перед началом финального этапа гранд-финала по World of Tanks между командами DiNG (Европа) и TORNADO ENERGY (СНГ) в комплексе "ВТБ Ледовый дворец" в Москве.
Стенд с игрой в холле комплекса "ВТБ Ледовый дворец" в Москве, где проходит финальный этап гранд-финала по World of Tanks.
Зрители во время финального этапа гранд-финала по World of Tanks в комплексе "ВТБ Ледовый дворец" в Москве.
Шоу перед началом финального этапа гранд-финала по World of Tanks в комплексе "ВТБ Ледовый дворец" в Москве.
Зрители во время финального этапа гранд-финала по World of Tanks в комплексе "ВТБ Ледовый дворец" в Москве.
Зрители перед началом финального этапа гранд-финала по World of Tanks в комплексе "ВТБ Ледовый дворец" в Москве.
Комментаторы финального этапа гранд-финала по World of Tanks в комплексе "ВТБ Ледовый дворец" в Москве.