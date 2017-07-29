Команды Балтфлота примут участие в турнире по World of Tanks и FIFA

Шоу перед началом финального этапа гранд-финала по игре в World of Tanks в ВТБ Ледовый Дворец. Архивное фото

Шоу перед началом финального этапа гранд-финала по игре в World of Tanks в ВТБ Ледовый Дворец. Архивное фото

КАЛИНИНГРАД, 29 июл — РИА Новости. Турнир по компьютерным играм World of Tanks и FIFA на Кубок командующего Балтийским флотом, участие в котором примут 10 команд, состоится в Калининграде 5 и 6 августа, сообщил журналистам представитель Балтфлота капитан первого ранга Роман Мартов.

"В Калининграде с 5 по 6 августа состоится турнир по компьютерным играм World of Tanks и FIFA на Кубок командующего Балтийским флотом. В нем, наряду с другими любителями киберспорта, примут участие 10 команд — порядка 50 военнослужащих и гражданских специалистов Балтфлота из девяти соединений и воинских частей Балтийского флота, дислоцированных на территории Калининградской и Ленинградской областей", — сказал Мартов.

Он отметил, что организаторами турнира, который приурочен ко Дню ВМФ России, выступили командование Балтийского флота и Калининградское отделение Федерации компьютерного спорта России.