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Безопасность

Российские десантники в Китае готовятся к состязаниям "Десантный взвод"

11:3529.07.2017
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© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкАртиллерийская стрельба во время военных соревнований Десантный взвод - 2017 на полигоне Раевский в Новороссийске. Архивное фотоАртиллерийская стрельба во время военных соревнований Десантный взвод - 2017 на полигоне Раевский в Новороссийске. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 29 июл — РИА Новости. Российские десантники вместе с коллегами из КНР, Казахстана, Ирана и ЮАР провели в субботу на полигоне Хаодянь (Китай) тренировку в рамках подготовки к состязаниям "Десантный взвод-2017", сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Российские военнослужащие во время учений. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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В четырех конкурсах АрМИ в Китае примут участие военные из десяти стран
"Десантники тренировались в преодолении горных участках местности по навесной 30-метровой переправе, сделанной в виде натянутой веревки, а также спускались и поднимались по обрывистым склонам с помощью специальной альпинистской веревки. Тренировка проходила в течение нескольких часов, в ней участвовало около 200 военнослужащих пяти стран", — сказали в Минобороны.

Российские десантники и их иностранные коллеги во время тренировки не только на практике выполняли альпинистские приемы по преодолению препятствий, но и делились опытом в способах выполнения этой задачи, поскольку выяснилось, что различные армии мира используют свои меры преодоления препятствий в горах.

Международный этап конкурса "Десантный взвод" пройдет на горном полигоне Хаодянь на территории Китая в рамках Армейских международных игр-2017 с 29 июля по 12 августа.

Высший пилотаж и десантирование с вертолета на форуме "Армия"
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВ настоящее время на мощностях ААК "Прогресс" в интересах Воздушно-космических сил РФ и инозаказчиков ведется строительство боевых вертолетов Ка-52 "Аллигаторов" и их корабельной версии — Ка-52К.Вертолет огневой поддержки Ка-52 Аллигатор во время показных учений в Кубинке на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2016
© РИА Новости / Евгений Биятов
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В настоящее время на мощностях ААК "Прогресс" в интересах Воздушно-космических сил РФ и инозаказчиков ведется строительство боевых вертолетов Ка-52 "Аллигаторов" и их корабельной версии — Ка-52К.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПилотажная группа "Соколы России" продемонстрировала возможности многоцелевого истребителя Су-30СМ.Пилот в кабине многоцелевого истребителя Су-30СМ пилотажной группы Соколы России, принимающего участие в авиационном шоу на аэродроме в Кубинке на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2016
© РИА Новости / Максим Блинов
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Пилотажная группа "Соколы России" продемонстрировала возможности многоцелевого истребителя Су-30СМ.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкМногоцелевые истребители Су-30СМ пилотажной группы "Соколы России" приняли участие в авиационном шоу на аэродроме в Кубинке.Многоцелевые истребители Су-30СМ пилотажной группы Соколы России принимают участие в авиационном шоу на аэродроме в Кубинке на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2016.
© РИА Новости / Максим Блинов
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Многоцелевые истребители Су-30СМ пилотажной группы "Соколы России" приняли участие в авиационном шоу на аэродроме в Кубинке.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкНа Международном военно-техническом форуме "Армия-2016" состоялись показные учения с десантированием с вертолета Ми-8.Десантирование с вертолета Ми-8 во время показных учений в Кубинке на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2016
© РИА Новости / Евгений Биятов
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На Международном военно-техническом форуме "Армия-2016" состоялись показные учения с десантированием с вертолета Ми-8.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкМногоцелевой истребитель Су-30СМ пилотажной группы "Соколы России" на аэродроме в Кубинке.Многоцелевой истребитель Су-30СМ пилотажной группы Соколы России принимает участие в авиационном шоу на аэродроме в Кубинке на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2016
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Многоцелевой истребитель Су-30СМ пилотажной группы "Соколы России" на аэродроме в Кубинке.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВ авиационном шоу на аэродроме в Кубинке приняла участия пилотажная группа "Стрижи" на многоцелевых истребителях МиГ-29.Многоцелевые истребители МиГ-29 пилотажной группы Стрижи принимают участие в авиационном шоу на аэродроме в Кубинке на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2016
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
В авиационном шоу на аэродроме в Кубинке приняла участия пилотажная группа "Стрижи" на многоцелевых истребителях МиГ-29.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВертолет Ми-8 во время авиационного шоу на аэродроме в Кубинке.Вертолет Ми-8 принимает участие в авиационном шоу на аэродроме в Кубинке на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2016
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вертолет Ми-8 во время авиационного шоу на аэродроме в Кубинке.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанк"Русские Витязи" показали высший пилотаж на многоцелевых истребителях Су-27.Многоцелевой истребитель Су-27 пилотажной группы Русские Витязи принимает участие в авиационном шоу на аэродроме в Кубинке на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2016
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Русские Витязи" показали высший пилотаж на многоцелевых истребителях Су-27.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВертолеты огневой поддержки Ка-52 "Аллигатор" во время показных учений в Кубинке.Международный военно-технический форум АРМИЯ-2016. День второй
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Вертолеты огневой поддержки Ка-52 "Аллигатор" во время показных учений в Кубинке.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВо время работы форума "Армия" стало известно, что российские истребители Су-35 заинтересовали Пакистан.Многоцелевой истребитель Су-35 на летном поле аэродрома в Кубинке во время Международного военно-технического форума АРМИЯ-2016
© РИА Новости / Максим Блинов
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Во время работы форума "Армия" стало известно, что российские истребители Су-35 заинтересовали Пакистан.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкДесантирование с вертолета Ми-8 во время показных учений в Кубинке.Десантирование с вертолета Ми-8 во время показных учений в Кубинке на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2016
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Десантирование с вертолета Ми-8 во время показных учений в Кубинке.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкМногоцелевые истребители МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи".Многоцелевые истребители МиГ-29 пилотажной группы Стрижи принимают участие в авиационном шоу на аэродроме в Кубинке на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2016
© РИА Новости / Максим Блинов
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Многоцелевые истребители МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи".
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкМногоцелевой истребитель Су-30СМ пилотажной группы "Соколы России".Многоцелевой истребитель Су-30СМ пилотажной группы Соколы России принимает участие в авиационном шоу на аэродроме в Кубинке на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2016
© РИА Новости / Максим Блинов
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Многоцелевой истребитель Су-30СМ пилотажной группы "Соколы России".
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПриземление многоцелевого истребителя Су-30СМ на аэродроме в Кубинке.Тормозной парашют многоцелевого истребителя Су-30СМ пилотажной группы Соколы России, принимающего участие в авиационном шоу на аэродроме в Кубинке на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2016
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Приземление многоцелевого истребителя Су-30СМ на аэродроме в Кубинке.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВертолет огневой поддержки Ка-52 "Аллигатор".Вертолет огневой поддержки Ка-52 Аллигатор принимает участие в авиационном шоу на аэродроме в Кубинке на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2016
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вертолет огневой поддержки Ка-52 "Аллигатор".
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