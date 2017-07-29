Российские десантники в Китае готовятся к состязаниям "Десантный взвод"
ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 29 июл — РИА Новости. Российские десантники вместе с коллегами из КНР, Казахстана, Ирана и ЮАР провели в субботу на полигоне Хаодянь (Китай) тренировку в рамках подготовки к состязаниям "Десантный взвод-2017", сообщили в пресс-службе Минобороны России.
"Десантники тренировались в преодолении горных участках местности по навесной 30-метровой переправе, сделанной в виде натянутой веревки, а также спускались и поднимались по обрывистым склонам с помощью специальной альпинистской веревки. Тренировка проходила в течение нескольких часов, в ней участвовало около 200 военнослужащих пяти стран", — сказали в Минобороны.
Российские десантники и их иностранные коллеги во время тренировки не только на практике выполняли альпинистские приемы по преодолению препятствий, но и делились опытом в способах выполнения этой задачи, поскольку выяснилось, что различные армии мира используют свои меры преодоления препятствий в горах.
Международный этап конкурса "Десантный взвод" пройдет на горном полигоне Хаодянь на территории Китая в рамках Армейских международных игр-2017 с 29 июля по 12 августа.
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