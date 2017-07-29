Главный судья конкурса "Снайперский рубеж" назвал фаворитов соревнований

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Главный судья международного этапа конкурса "Снайперский рубеж", проходящего в Казахстане в рамках АрМИ-2017, назвал Казахстан, Китай, Монголию, РФ и Узбекистан фаворитами соревнований, об этом сообщила пресс-служба ЦВО.

"Китай, Монголия, Россия, Узбекистан являются наряду с хозяевами главными фаворитами международного этапа конкурса "Снайперский рубеж" в Казахстане. Как отметил главный судья соревнований генерал-майор Талгат Койбаков, эти страны – наши географические соседи, поэтому командам потребуется меньше времени на адаптацию к климатическим условиям, рельефу местности по сравнению с остальными участниками", — говорится в сообщении.

По мнению Койбакова, небольшое преимущество будут иметь страны, на вооружении которых состоят снайперские винтовки Драгунова.

"Раньше стрелок-снайпер мог не поразить цель, но быстро пробежать штрафной круг и, тем самым, нивелировать преимущество точно отстрелявшегося участника. С увеличением штрафных кругов мы повышаем снайперскую составляющую конкурса, ставим во главу угла именно меткую стрельбу", — отметил Койбаков.

АрМИ-2017 пройдут с 29 июля по 12 августа одновременно в пяти странах: России, Азербайджане, Белоруссии, Казахстане и Китае на 21 полигоне.