Минобороны рассказало о проблемах с испытаниями фрегатов проекта 22350

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Минобороны РФ ожидает, что государственные испытания фрегатов проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" и "Адмирал флота Касатонов" завершатся до конца года, несмотря на задержки с зенитными комплексами, сообщил журналистам в пятницу замглавы военного ведомства Юрий Борисов.

"Есть у нас две проблемы, связанные в первую очередь с зенитными ракетными комплексами на фрегатах и корветах, которые задерживают сдачу кораблей этого года. Надеемся, что общими усилиями вместе с "Алмаз-Антеем" будут предприняты все необходимые усилия, чтобы приступить к государственным испытаниям — это нам даст серьезную возможность продвинуться по сдаче фрегатов "Адмирал Горшков" и "Адмирал Касатонов"", — заявил Борисов.

По его словам, готовность этих кораблей с точки зрения общекорабельных систем составляет 97%. "Надеемся, что осенью этого года мы завершим государственные испытания по этим системам", — отметил замминистра.

По его словам, причины задержек носят технический характер: "Это достаточно сложные и самые современные системы — к этому надо относиться пониманием и терпением".

Фрегат "Адмирал флота Касатонов" — первый серийный корабль проекта 22350, "Адмирал флота Советского Союза Горшков" — головной. Строительство еще двух фрегатов серии — "Адмирал флота Головко" и "Адмирал флота Советского Союза Исаков" — продолжается.

Фрегаты проекта 22350 станут самыми современными кораблями ВМФ России в своем классе. Благодаря оригинальной архитектуре надстройки (стелс) у кораблей снижена отражающая поверхность, что понижает их радиолокационную заметность. Фрегаты предназначены для ведения боевых действий в дальней океанской зоне против надводных кораблей и подводных лодок противника, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединения кораблей.

Корабли проекта 22350 обладают водоизмещением 5 тысяч тонн, длиной 135 метров, шириной 16 метров, скоростью хода до 29 узлов, дальностью плавания до 4,5 тысячи миль, автономностью до 30 суток. Экипаж — 180 — 210 человек. На вооружении фрегатов состоят корабельная артиллерийская установка А-192 "Армат" калибра 130 миллиметров, пусковые установки для 16 противокорабельных ракет "Оникс" или "Калибр-НКЭ", а также комплекс "Пакет-НК".