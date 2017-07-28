Черноморский флот перешел на резервное электроснабжение

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 июл — РИА Новости, Федор Дмитриев. Из-за отключения электроэнергии в Крыму корабли и части Черноморского флота перешли на резервное электропитание, боеготовность при этом не пострадала, заявил РИА Новости официальный представитель ЧФ капитан первого ранга Вячеслав Трухачев.
"Тренировки проводятся регулярно, личный состав знает, что делать в подобных ситуациях в любое время дня и ночи. Поэтому при отключении электроэнергии все корабли и части в считанные минуты были запитаны резервными источниками для поддержания действующей боеготовности", — сказал Трухачев.
По его словам, действия военных при подобных ситуациях отработаны до автоматизма.
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