Черноморский флот перешел на резервное электроснабжение

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 июл — РИА Новости, Федор Дмитриев. Из-за отключения электроэнергии в Крыму корабли и части Черноморского флота перешли на резервное электропитание, боеготовность при этом не пострадала, заявил РИА Новости официальный представитель ЧФ капитан первого ранга Вячеслав Трухачев.

Министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик ранее заявил, что Крым в пятницу остался без света, власти региона работают над тем, чтобы максимально быстро восстановить энергоснабжение.

"Тренировки проводятся регулярно, личный состав знает, что делать в подобных ситуациях в любое время дня и ночи. Поэтому при отключении электроэнергии все корабли и части в считанные минуты были запитаны резервными источниками для поддержания действующей боеготовности", — сказал Трухачев.

По его словам, действия военных при подобных ситуациях отработаны до автоматизма.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>