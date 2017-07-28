В СК оценили международное сотрудничество по делам о легализации средств

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Следственный комитет (СК) России положительно оценивает международное сотрудничество по вопросам противодействия легализации преступных доходов: иностранные коллеги с 2014 года исполнили большинство из поступивших запросов.

По данным ведомства, в 2014-2016 годах в компетентные органы иностранных государств направлено более 30 запросов о правовой помощи по уголовным делам о легализации преступных доходов, в которых следствие ходатайствовало об аресте присвоенного обвиняемыми преступным путем имущества.

"Большинство из числа полученных иностранными коллегами запросов исполнены в полном объеме", — сообщили РИА Новости в СК. По данным ведомства, с начала этого года в компетентные органы иностранных государств Следственным комитетом направлено 9 запросов о правовой помощи по уголовным делам о легализации.

СК отмечает, что традиционно наиболее тесное и эффективное взаимодействие отмечается с иностранными коллегами из государств, входящих в СНГ.

Вопросам расследования легализации (отмывания) доходов в Следственном комитете традиционно уделяется повышенное внимание, включая принятие комплекса мер, направленных на совершенствование работы по их выявлению, раскрытию и доказыванию.

По данным следствия, за последние три года количество возбужденных уголовных дел о легализации (отмывании) доходов увеличилось почти в два раза, в три с лишним раза увеличилось количество направленных в суд уголовных дел о таких преступлениях, в два с лишним раза увеличилось количество расследованных преступлений рассматриваемой категории, в два с половиной раза возросло число обвиняемых в совершении легализации (отмывания) доходов по уголовным делам, направленным в суд.

Количество расследованных преступлений по уголовным делам, направленным в суд, как и число обвиняемых по уголовным делам, направленным в суд за анализируемый период, постоянно увеличивалось.

Фигурантами уголовных дел о легализации становятся не только "рядовые" преступники, но и высокопоставленные должностные лица, такие как экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин и ряд его подчиненных, экс-глава Коми Вячеслав Гайзер и его соучастники. Только по делу Гайзера ущерб оценен на сумму 3,5 миллиарда рублей, для обеспечения возмещения ущерба бюджету региона арестовано имущество фигурантов на указанную сумму.