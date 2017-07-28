Уровень терроризма на Северном Кавказе снизился на 21% за полгода

Сотрудники правоохранительных органов во время спецоперации в Дагестане. Архивное фото

Сотрудники правоохранительных органов во время спецоперации в Дагестане. Архивное фото

ПЯТИГОРСК, 28 июл — РИА Новости, Маргарита Савельева. Число зафиксированных на Северном Кавказе преступлений террористической направленности за первое полугодие снизилось на 21%, заявил журналистам в пятницу начальник окружного главка МВД РФ Сергей Бачурин.

"Оздоровление общей криминогенной обстановки в округе отразилось и в статистических данных. За шесть месяцев в округе зарегистрировано на 21% меньше преступлений террористического характера, чем в первом полугодии 2016 года", — сказал Бачурин.

По его словам, обстановка в округе в целом стабильная и контролируемая.

На 24% снизилось количество преступлений, совершенных с оружием. Удалось перекрыть "практически десять" каналов контрабанды оружия – это вполовину меньше, чем за аналогичный период 2016-го, но, по словам Бачурина, это свидетельствует о том, что сам уровень преступности снижается.