Литва ждет приглашения от Белоруссии наблюдать за учениями "Запад-2017"

ВИЛЬНЮС, 28 июл — РИА Новости. Литва надеется на получение официального приглашения от Белоруссии принять участие в наблюдении за белорусско-российскими военными учениями "Запад-2017", сообщило Минобороны балтийской республики.

Российско-белорусские учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии. Министерство обороны Эстонии в четверг сообщило, что получило письменное приглашение принять участие в ознакомлении с организацией учений "Запад-2017".

"Литва надеется, что Белоруссия пригласит представителей всех соседних стран и предоставит развернутую информацию об учениях. Литва пока не получила приглашения наблюдать за учениями "Запад", — приводит в пятницу литовский портал Lietuvos žinios заявление Минобороны.

Ранее ряд стран НАТО выражали обеспокоенность в связи с предстоящими учениями. Так, Минобороны Литвы подготовило отчет об угрозах нацбезопасности, особую опасность оно усмотрело именно в учениях "Запад-2017". Министерство обороны Белоруссии назвало доклад домыслом и отказалось его комментировать. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заявление литовских спецслужб является проявлением тотальной русофобии, навязываемой извне.

Позднее министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что после переговоров с белорусским коллегой в Минске получил все ответы по поводу учений "Запад-2017".