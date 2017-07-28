Патрушев: Запад навязывает свои правила игры в информационном пространстве

ПЕКИН, 28 июл — РИА Новости. Западные страны добиваются закрепления "права сильного" в информационном пространстве и пытаются обосновать возможность применения силы в этой сфере, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Патрушев в пятницу принимает участие в проходящей в Пекине встрече высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности.

"В мире налицо четкий позиционный раскол. Западные страны пытаются навязать другим собственные правила игры в информационном пространстве. Они добиваются закрепления в нем "права сильного" и стремятся подвести правовое обоснование под возможное применение силы. Подтверждением такой позиции является признание НАТО информационной сферы новой операционной средой", — пояснил Патрушев.

По его словам, страны БРИКС обладают иной позицией и выступают за предотвращение конфликтов в информационной сфере и недопустимость в ней силовых действий. Как отметил секретарь Совета безопасности РФ, речь идет о закреплении принципов уважения государственного суверенитета, невмешательстве во внутренние дела других стран, а также соблюдении основных прав и свобод человека.