Путин рассказал о военно-морском параде в Петербурге

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистё в городе Савонлинна. 27 июля 2017

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистё в городе Савонлинна. 27 июля 2017

САВОНЛИННА (Финляндия), 27 июл – РИА Новости. Военно-морской парад, который состоится в Санкт-Петербурге, не является "бряцаньем оружием", это возрождение традиций, заявил президент России Владимир Путин.

"Мы приняли решение возродить главный военно-морской парад, который будет проходить в Петербурге. Уверяю вас, это не бряцанье оружием, это восстановление, возрождение традиций, которым уже более 100 лет", — заявил Путин на совместной пресс-конференции с финским лидером Саули Ниинистё.

Ранее Путин подписал указ о проведении 30 июля, в День Военно-морского флота, в Санкт-Петербурге главного военно-морского парада. День Военно-морского флота (ВМФ) России будет отмечен 30 июля главным военно-морским парадом в Санкт-Петербурге, а также парадами кораблей в Североморске, Владивостоке, Севастополе, Балтийске, Астрахани.

В военно-морском параде, который пройдет в акватории Невы и на Кронштадтском рейде, примут участие порядка 40 боевых кораблей и подводных лодок, а также 40 единиц авиации Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.