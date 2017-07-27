Путин рассказал об учениях на Балтике с участием Китая

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистё в городе Савонлинна. 27 июля 2017

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистё в городе Савонлинна. 27 июля 2017

САВОНЛИННА (Финляндия), 27 июл — РИА Новости. Россия и Китай уже регулярно, в течение нескольких лет проводят совместные военные учения, военные игры и соревнования как на суше, так и на море, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции со своим финским коллегой Саули Ниинистё.

Глава российского государства подчеркнул, что с помощью таких учений военные оттачивают свое мастерство.

"В данном случае наши военные просто шлифуют свое мастерство, взаимодействуют друг с другом. И это, повторяю еще раз, хороший пример того, как нужно бы сотрудничать в любом регионе мира, в том числе и в районе Балтики", — отметил российский президент.