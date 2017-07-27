В "Сухом" опровергли данные о контракте на поставку SSJ100 в Иран

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) опровергли информацию о подписании контракта на поставку самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) в Иран.

Ранее на текущей неделе иранское агентство Fars сообщило, что Россия в рамках авиасалона МАКС-2017 подписала контракт на поставку Ирану нескольких таких гражданских воздушных судов.

"Компания "Гражданские самолеты Сухого", производитель воздушных судов типа Sukhoi Superjet 100, официально опровергает появившуюся в СМИ информацию о факте подписания контракта на поставку SSJ100 в Иран", — говорится в заявлении ГСС.

РФ и Иран имеют договоренность на поставку 12 самолетов Sukhoi Superjet 100, в дальнейшем может быть заключен контракт на 30 лайнеров, сообщал в начале апреля министр энергетики РФ, сопредседатель российско-иранской межправкомиссии Александр Новак. Однако, как поясняли в российской Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), в которую входят ГСС, поставка SSJ100 в Иран требует одобрения американских производителей комплектующих. Данное одобрение пока не получено.