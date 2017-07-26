Ряд государств наращивает военное присутствие у границ России, заявил Шойгу

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Ряд иностранных государств наращивает военное присутствие у российских границ, считая угрозой действия России на Ближнем Востоке и в Закавказье, заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Наши активные действия по стабилизации обстановки на Ближнем Востоке и поддержанию мира в Закавказье рассматриваются некоторыми странами как угроза их национальным и коалиционным интересам. Стремясь блокировать участие России в решении глобальных и региональных проблем, ряд государств не оставляют попыток использовать военную силу для достижения геополитических целей и наращивают военное присутствие вблизи российских границ", — сказал министр в среду на заседании коллегии ведомства.