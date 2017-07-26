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В ЦАМТО объяснили отсутствие "Вертолетов России" в рейтинге Defense News

15:0626.07.2017
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© Фото : предоставлено пресс-службой холдинга "Вертолеты России"Логотип холдинга Вертолеты РоссииЛоготип холдинга Вертолеты России
© Фото : предоставлено пресс-службой холдинга "Вертолеты России"

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Отсутствие холдинга "Вертолеты России" в опубликованном рейтинге крупнейших оборонных компаний мира по версии американского еженедельника Defense News является примером недобросовестной конкуренции и информационных манипуляций с целью принизить позиции одной из ведущих мировых вертолетных компаний, заявил РИА Новости в среду директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

Вертолет Ка-52 Аллигатор во время демонстрационного полета на авиационном заводе Прогресс в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Во вторник Defense News опубликовал очередной ежегодный мировой рейтинг компаний Топ-100 по итогам 2016 года, куда не вошел холдинг "Вертолеты России".

"Возникает закономерный вопрос: как так могло получиться, что холдинг "Вертолеты России", который на протяжении последних пяти лет стабильно входил в список 30 крупнейших оборонных компаний в мире, а в прошлом году занял 25-ю строчку рейтинга Top-100 Defense News, вдруг в нынешнем году внезапно "выпал" оттуда", — сказал Коротченко.

Рабочий в цехе сборки вертолетов Ка-52 Аллигатор на авиационном заводе Прогресс в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Директор ЦАМТО напомнил в этой связи, что, согласно финансовой отчетности холдинга по стандартам МСФО, выручка "Вертолетов России" от реализации продукции военного назначения (ПВН) в 2016 году составила 2,995 миллиарда долларов, общая выручка – 3,633 миллиарда долларов, а доля ПВН в структуре общей выручки – 82%. "Таким образом, холдинг "Вертолеты России" должен быть в первой тридцатке рейтинга 100 крупнейших оборонных предприятий мира между американской компанией Bechtel и британской Backbock", — заметил Коротченко.

Очевидно, продолжил эксперт, вся эта ситуация призвана спасти имидж западных производителей вертолетной техники, которые в последнее время проиграли несколько крупнейших тендеров в целом ряде стран, выбравших продукцию "Вертолетов России".

Международный военно-технический форум АРМИЯ-2016. День второй
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Самую высокую позицию среди российских компаний — 11-е место — третий год подряд занимает концерн "Алмаз-Антей": за прошлый год компании удалось заработать 7,4 миллиарда долларов, следует из рейтинга Defense News. На 14-й позиции — Объединенная авиастроительная корпорация (плюс два пункта к прошлогоднему рейтингу, оборонная выручка — 5,6 миллиарда долларов), замыкает тройку лидеров среди российских компаний корпорация "Тактическое ракетное вооружение", которая разместилась на 32-й строчке мирового рейтинга (плюс пять строчек к рейтингу прошлого года, 2,8 миллиарда долларов).

Лидерами рейтинга стали Lockheed Martin (43,4 миллиарда долларов оборонной выручки, позиция за год не изменилась), второе место занял Boeing (29,5 миллиарда долларов позиция не изменилась), третье — BAE Systems (23,6 миллиарда долларов). Defense News составляет ежегодный рейтинг мировых оборонных предприятий на основании информации из открытых источников, ежегодных отчетов компаний, а также на основании данных, которые предоставляют изданию сами компании.

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