В ЦАМТО объяснили отсутствие "Вертолетов России" в рейтинге Defense News

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Отсутствие холдинга "Вертолеты России" в опубликованном рейтинге крупнейших оборонных компаний мира по версии американского еженедельника Defense News является примером недобросовестной конкуренции и информационных манипуляций с целью принизить позиции одной из ведущих мировых вертолетных компаний, заявил РИА Новости в среду директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.
"Возникает закономерный вопрос: как так могло получиться, что холдинг "Вертолеты России", который на протяжении последних пяти лет стабильно входил в список 30 крупнейших оборонных компаний в мире, а в прошлом году занял 25-ю строчку рейтинга Top-100 Defense News, вдруг в нынешнем году внезапно "выпал" оттуда", — сказал Коротченко.
Очевидно, продолжил эксперт, вся эта ситуация призвана спасти имидж западных производителей вертолетной техники, которые в последнее время проиграли несколько крупнейших тендеров в целом ряде стран, выбравших продукцию "Вертолетов России".
Лидерами рейтинга стали Lockheed Martin (43,4 миллиарда долларов оборонной выручки, позиция за год не изменилась), второе место занял Boeing (29,5 миллиарда долларов позиция не изменилась), третье — BAE Systems (23,6 миллиарда долларов). Defense News составляет ежегодный рейтинг мировых оборонных предприятий на основании информации из открытых источников, ежегодных отчетов компаний, а также на основании данных, которые предоставляют изданию сами компании.