ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ (Владимирская обл.), 26 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова пообещала навести порядок в проблемных воинских частях, где нарушаются права человека.

Один из участников молодёжного форума "Территория смыслов на Клязьме", в котором принимает участие федеральный омбудсмен, упомянул о нескольких воинских частях, в которых, по его словам, регулярно нарушаются права человека.

"Это полное безобразие. Кто совершил преступление — нужно возбуждать уголовное дело и сажать, командира части надо наказывать. Назовите мне эти части, я подключусь, и мы наведём там порядок", — заявила Москалькова в ответ на вопрос, что можно сделать в отношении таких проблемных частей.

В апреле министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что общее количество преступлений в российской армии снизилось в 2016 году на 5,1% по сравнению с 2015 годом, в том числе связанных с неуставными взаимоотношениями — на 37,6%, с рукоприкладством – на 16%.