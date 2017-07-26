Шойгу: гособоронзаказ по поставкам оружия выполнен более чем на треть

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Выполнение государственного оборонного заказа 2017 года по поставке новых образцов вооружения превысило 34%, по ремонту — 42%, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

"На сегодняшний день государственный оборонный заказ выполнен по поставкам новых образцов вооружения на 34,2%, по ремонту — на 42,2%, что свидетельствует об удовлетворительных показателях ритмичности производства предприятий оборонно-промышленного комплекса", — сказал Шойгу на едином дне приемки военной продукции.

Он также отметил, что в целом предприятия промышленности добросовестно выполняют взятые на себя обязательства.