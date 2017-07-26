Доля современного оружия в российской армии выросла до 58,8%

МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Оснащенность Вооруженных сил РФ современным оружием и техникой по итогам января-июня выросла до 58,8%, заявил в среду заместитель министра обороны Юрий Борисов в ходе дня военной приемки.

"С учетом поставленного с начала года вооружения и военной техники, уровень оснащенности войск современными, перспективными образцами в первом полугодии вырос более чем на пять десятых процента и сегодня составляет 58,8%", — сказал замминистра.

Как заявлял в начале года министр обороны Сергей Шойгу, к концу 2017-го этот показатель должен превысить 62%.