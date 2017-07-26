Во Владивосток на "Кубок моря-2017" прибыл китайский корвет "Хуангши"

ВЛАДИВОСТОК, 26 июл – РИА Новости. Корвет ВМС НОАК Китая "Хуангши" в среду прибыл в главную базу Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ РФ для участия в конкурсе "Кубок моря-2017", сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Владимир Матвеев.

"На 33-м причале Корабельной набережной Владивостока прошла торжественная церемония встречи, на которой присутствовали представители командования ТОФ, дипломатического корпуса КНР, рота почетного караула с оркестром штаба ТОФ", — сказал Матвеев.

Корвет "Хуангши" примет участие в международном конкурсе по морской выучке "Кубок моря-2017", который пройдет в акватории залива Петра I и в частях ТОФ и ВМФ с 1 по 12 августа.

Программой конкурса предусмотрены три этапа применение вооружения корабля по предназначению, соревнование по борьбе за живучесть корабля и соревнование по морской выучке и спасательной подготовке.

По данным ВВО, в новейшей истории отношений России и Китая это девятый визит китайских ВМС НОАК во Владивосток. До этого корабли ВМС НОАК заходили в 2015 году для проведения военно-морских учений "Морское взаимодействии-2015".