В Севастополе в День ВМФ откроют для посещения боевые корабли

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Боевые корабли и катера Черноморского флота откроют для посещения у морского вокзала Севастополя в День ВМФ России, сообщил журналистам во вторник представитель ЧФ капитан первого ранга Вячеслав Трухачев.
Он отметил, что "у причала морского вокзала ошвартуют сторожевой корабль "Ладный", большой десантный корабль "Азов", ракетный корабль на воздушной подушке "Самум", ракетный катер "Ивановец", противодиверсионный катер "Грачонок" и патрульный катер "Раптор".
По информации Трухачева, корабли и катера можно будет посетить с 14.00 до 18.00.
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