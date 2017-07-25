Россия и Ирак продолжают активно взаимодействовать в сфере ВТС, завил Путин

Президент РФ Владимир Путин и вице-президент Ирака Нури аль-Малики во время встречи. 25 июля 2017

Президент РФ Владимир Путин и вице-президент Ирака Нури аль-Малики во время встречи. 25 июля 2017

СТРЕЛЬНА, 25 июл — РИА Новости. Россия и Ирак продолжают активно взаимодействовать в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС), заявил во вторник президент РФ Владимир Путин.

Принимая вице-президента Ирака Нури аль-Малики, Путин отметил, что Россия внимательно следит за ситуацией на Ближнем Востоке.

Ситуация в регионе и в Ираке остается сложной. Мы это прекрасно видим, понимаем, заявил Путин на встрече с аль-Малики.

Глава государства отметил, что ранее была запущена межправкомиссия, которая продолжает активно работать, но, тем не менее, по направлению экономического сотрудничества двух стран еще предстоит много сделать.

Кроме того, Путин подчеркнул, что РФ и Ирак хорошо взаимодействуют в плане военно-технического сотрудничества. "По направлению экономического сотрудничества еще предстоит много сделать. Но у нас есть другие направления, в частности, военно-техническое взаимодействие. Россия здесь ведет себя активно и помогает Ираку", — подчеркнул российский лидер.

Глава государства предложил вице-президенту Ирака обсудить не только двусторонние отношения, но и ситуацию на Ближнем Востоке в целом.