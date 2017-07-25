Россия и Ирак продолжают активно взаимодействовать в сфере ВТС, завил Путин

СТРЕЛЬНА, 25 июл — РИА Новости. Россия и Ирак продолжают активно взаимодействовать в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС), заявил во вторник президент РФ Владимир Путин.
Ситуация в регионе и в Ираке остается сложной. Мы это прекрасно видим, понимаем, заявил Путин на встрече с аль-Малики.
Глава государства отметил, что ранее была запущена межправкомиссия, которая продолжает активно работать, но, тем не менее, по направлению экономического сотрудничества двух стран еще предстоит много сделать.
Глава государства предложил вице-президенту Ирака обсудить не только двусторонние отношения, но и ситуацию на Ближнем Востоке в целом.