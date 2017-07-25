Пограничники из России, Китая и Монголии провели учение в Забайкалье

КРАСНОЯРСК, 25 июл — РИА Новости. Более сотни пограничников России, Китая и Монголии провели масштабное совместное антитеррористическое учение "Укрепление границы – 2017", в рамках которого, согласно легенде, оттачивали навыки по поимке группы международных террористов, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю Юлия Фоменкова.
"За всю историю международных отношений этих трех государств антитеррористических учений подобного масштаба еще не было… По легенде… стражи границы получили информацию о том, что на территории Российской Федерации вблизи государственной границы находится группа лиц, причастных к террористической деятельности. С целью поимки преступников пограничники трех стран объединяют свои усилия. Действиями личного состава подразделений руководит специально созданный штаб. Ключевую роль в обезвреживании преступников играет российская сторона", — говорится в сообщении.
"На поиск группы террористов брошены лучшие силы и средства. Благодаря современным образцам техники и вооружения в считанные минуты координаты преступников были определены. Принято решение в поимке террористов задействовать авиацию. Десантировавшиеся из вертолета пограничники успешно осуществили захват всех членов группировки", — отметили в Погрануправлении.
По данным управления, действия военнослужащих в ходе проведения российского этапа учений получили высокую оценку руководства всех структур, принимавших участие в мероприятии. Следующий этап масштабных учений по отработке навыков борьбы с террористами будет продолжен в течение месяца на монгольской и китайской территориях.