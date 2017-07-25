В ЮВО более десяти тысяч военных отрабатывают боевую готовность

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Более 10 тысяч военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) в Волгоградской области участвуют в тренировках по боевой готовности, сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

"В воинских частях Южного военного округа (ЮВО), дислоцированных на территории Волгоградской области, проводятся занятия по боевой готовности. К занятиям привлечено более 10 тысяч военнослужащих и свыше 5 тысяч боевой и специальной техники", — сказал Астафьев журналистам.

Он пояснил, что в ходе занятий отрабатываются нормативы по действиям личного состава при объявлении боевой тревоги, подготовке вооружения и военной техники к маршу и применению, загрузке боекомплекта и запасов материальных средств.

По словам Астафьева, тренировки боеготовности пройдут в течение этой недели, начиная с занятий с экипажами и заканчивая подъемом по учебной тревоге в составе соединений.