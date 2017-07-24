Китай надеется, что визит Патрушева даст импульс сотрудничеству с Россией

ПЕКИН, 24 июл — РИА Новости, Анна Раткогло. Китай надеется, что предстоящий визит в страну секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и запланированные переговоры с членами госсовета КНР смогут придать новый импульс двустороннему сотрудничеству в области безопасности, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

Секретарь Совбеза РФ посетит Китай с 26 по 28 июля. В ходе визита в Китай Патрушев встретится с министром общественной безопасности КНР Мин Цзяньчжу и членом госсовета Китая, курирующим международные вопросы, Ян Цзечи, а также примет участие в российско-китайских консультациях по стратегической и общественной безопасности, сообщил Лу Кан.

"Мы верим, что эти встречи смогут придать импульс дальнейшему развитию российско-китайского сотрудничества в сфере общественной и стратегической безопасности", — заявил китайский дипломат.

Помимо двусторонних российско-китайских переговоров, Патрушев 28 июля примет участие во встрече высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности.