Экипажи истребителей Су-35С и Су-30СМ прибыли в Китай на "Авиадартс"

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Экипажи новейших российских истребителей Су-35С и Су-30СМ прибыли на аэродром Сыпин в Китае для участия в международном этапе конкурса "Авиадартс-2017", сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Перелет начался с военного аэродрома Восточного военного округа в Приморском крае. Экипажи выполняли полет в плотном строевом порядке вслед за самолетом-лидером Ил-76", — рассказали в российском военном ведомстве.
Соревноваться российские экипажи будут с китайскими летчиками на самолетах J-10.
В международном этапе "Авиадартс-2017" примут участие около 40 экипажей Воздушно-космических сил. Российские экипажи представлены во всех восьми номинациях по родам авиации и будут выступать на своей технике, включая самолеты Су-35С, Су-30СМ, Су-34, Су-24М, Су-24МР, Су-25 различной модификации, Ту-22М3, Ил-76, вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-35М, Ми-8АМТШ.