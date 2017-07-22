Реактивные танцоры. Чем знамениты пять лучших групп высшего пилотажа

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Международный авиакосмический салон МАКС-2017, стартовавший в подмосковном Жуковском 18 июля, в эти выходные открыт для массового посещения. Все желающие смогут заглянуть в выставочные павильоны, осмотреть статическую экспозицию летной техники и, самое главное, увидеть в действии группы высшего пилотажа, которые покажут свое мастерство в небе над аэродромом с 11 утра до 5 вечера. Зрителей ждет множество сюрпризов: в частности, в России впервые выступят асы эскадрильи Al-Fursan ("Рыцари") из Объединенных Арабских Эмиратов.

"Стрижи" и "Русские витязи" (Россия)

Групповой и индивидуальный пилотаж традиционно является украшением любого авиасалона — будь то МАКС, "Фарнборо" или "Ле-Бурже". Живая демонстрация возможностей самолетов и вертолетов под управлением лучших летчиков — идеальная реклама для потенциальных покупателей. Это понимают во всех странах с развитой авиационной промышленностью — количество групп высшего пилотажа в мире исчисляется десятками. РИА Новости публикует подборку лучших и самых известных из них.

Знаменитые российские пилотажники из групп "Стрижи" и "Русские витязи" практически всегда выступают на различных авиашоу совместно. Обе группы сформированы в 1991 году на основе строевых истребительных частей и базируются в подмосковной Кубинке, обе входят в состав Центра показа авиационной техники имени И. Н. Кожедуба. "Стрижи" выступают на легких фронтовых истребителях МиГ-29 и их двухместных версиях МиГ-29УБ, "Русские витязи" — на новейших тяжелых Су-30СМ. Официальные цвета обеих групп — сине-бело-красный триколор российского флага.

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Визитной карточкой подмосковных асов является фигура "кубинский бриллиант", или "большой ромб". Она представляет собой смешанный строй из пяти "сушек" и четырех "мигов". Девять самолетов движутся в едином порядке и синхронно выполняют большой комплекс фигур: виражи, горки, полуперевороты, боевые развороты, петли Нестерова и другие. Расстояние между истребителями при этом не превышает полутора метров. Кроме того, летчики "Стрижей" и "Русских витязей" в совершенстве отрабатывают "обязательную программу" из не столь сложных, но не менее зрелищных построений: "пирамида", "молот", "звезда", "стрела", "крест" и "крыло".

Индивидуальное мастерство российские асы демонстрируют в учебных воздушных поединках, когда пара пилотов маневрирует на грани возможностей техники, пытаясь зайти "противнику" в хвост и, таким образом, обозначить свою победу. Перегрузки в таком пилотаже могут достигать восьми единиц, когда на летчика давит вес в восемь раз больше его собственного. Благодаря высокой динамике, сложности и зрелищности своих выступлений, "Стрижи" и "Русские витязи" заслужили всемирное признание: их приглашали в Китай, ОАЭ, страны СНГ, Малайзию, Швецию, Францию, Финляндию, Сербию и множество других государств.

Blue Angels (США)

"Голубые ангелы" — авиационная группа высшего пилотажа Военно-морских сил США. Эта эскадрилья имеет богатую историю и в прошлом году отпраздновала свой 70-летний юбилей. Американские летчики начинали осваивать азы группового пилотажа еще на поршневых палубных истребителях Grumman F6F Hellcat. Сегодня же они выступают на современных реактивных F/A-18C и F/A-18B Hornet. Все машины формально приписаны к действующим авианосцам и могут быть подготовлены к участию в боевых действиях за 72 часа. В группу входят 16 офицеров, единовременно пилотаж выполняют до шести самолетов. Официальные цвета "Ангелов" — темно-синий и желтый.

© AP Photo / U.S. Navy/ Andrea Perez Пилотажная группа "Голубые ангелы" во время выступления в Оушен-Сити © AP Photo / U.S. Navy/ Andrea Perez Пилотажная группа "Голубые ангелы" во время выступления в Оушен-Сити

Козырем американских асов являются выступления непосредственно над крупными городами — Сан-Франциско, Кливлендом, Сиэтлом и другими. Такой пилотаж требует от летчиков особых навыков: им нужно уметь идеально ориентироваться в пространстве и не выходить за пределы демонстрационной зоны, вне которой зрители их просто не увидят за небоскребами. Полеты, как правило, проходят на малых скоростях и на высотах не более 2400 метров. В едином строю шестерка "Голубых ангелов" демонстрирует такие маневры, как "петля", "бочка", и переходы от одной формации к другой.

Frecce Tricolori (Италия)

Хорошо известная в России итальянская группа, неоднократно радовавшая своим мастерством посетителей авиакосмических салонов МАКС, выступает на легких учебно-тренировочных штурмовиках Aermacchi MB-339-PAN. Во "Фречче Триколори" отбирают только самых опытных офицеров, имеющих налет на реактивных самолетах не менее 1000 часов. В группе числится 10 штурмовиков, во время выступлений все они поднимаются в воздух. Официальные цвета — синий, зеленый, белый, красный.

"Фречче Триколори" удалось выработать свой собственный стиль, не похожий на выступления других пилотажных групп. Итальянские асы не просто отрабатывают различные фигуры, а устраивают настоящий воздушный спектакль под музыку Джузеппе Верди. Девять штурмовиков, ведомых лидером группы, единовременно выпускают дымы цветов итальянского флага, а десятый "солист" эффектно проходит на встречном курсе сквозь трехцветный шлейф. Он же, пока его товарищи выполняют в едином строю сложные фигуры, демонстрирует индивидуальный, нарочито "неумелый" пилотаж. Самолет ведет то влево, то вправо, он скачет то вверх, то вниз — и в какой-то момент начинает падать по немыслимой траектории. Но в последний момент на предельно малой высоте летчик выравнивает машину и взмывает в небо.

Мастерство итальянских асов по достоинству оценили во многих странах — за год они дают до 40 выступлений по всему миру.

Patroille de France (Франция)

Основанная в 1953 году пилотажная группа "Патруль де Франс" уже 36 лет выступает на легких учебных штурмовиках Alpha Jet. В ее составе — девять машин и столько же летчиков, которые по ротации меняются раз в год. В первый и единственный раз французские "патрульные" посетили российский МАКС в 2009 году. В показательных выступлениях приняла участие единственная в группе женщина-пилот Виржинь Гийо, дважды участвовавшая в качестве боевого летчика в операциях в Афганистане. Цвета Patroille de France — сине-бело-красный триколор.

Коронный номер французских асов — фигура "пронзенное сердце", которое рисуют в небе дымами два штурмовика, а третий, на манер стрелы, стремительно пересекает его наискосок. Кроме того, сильной стороной Patroille de France является групповой пилотаж и выполнение всех самых сложных элементов в предельно тесном строю. Миниатюрный, легкий и маневренный "Альфа Джет" подходит для такой демонстрации летного мастерства идеально.

"Первое августа" (Китай)

Свое название пилотажная группа из Поднебесной получила в честь дня основания Народно-освободительной армии Китая. Эскадрилья была сформирована в 1962 году и с тех пор многократно меняла как свой летный состав, так и авиапарк, а также его официальные цвета. На сегодняшний день самолеты группы выкрашены в красный, белый и синий.

Сегодня китайские пилотажники выступают на шести истребителях Chengdu J-10 и официально числятся в 24-м истребительном полку ВВС КНР. В 2014 году в 13-м по счету составе группы впервые появились четыре девушки-летчицы. Их отобрали из более чем 200 тысяч выпускниц школ, решивших в 2005 году поступать в летные училища. Это удалось лишь 35 из них, а окончить академию смогли только 16. В пилотажницы взяли всего четыре девушки, а остальных распределили по строевым частям, что само по себе является показателем строгости отбора.

На данный момент для зачисления в состав пилотажной группы летчик или летчица должен иметь минимум 800 часов налета на истребителях, в том числе не менее 200 часов на J-10. Офицеры "1 августа" демонстрируют главным образом групповой пилотаж, а их визитной карточкой являются разноцветные дымы, сочетание которых меняется на каждом авиашоу. Этими "красками" китайские асы рисуют в небе сложные узоры, которые неизменно приводят зрителей в восторг. Выступали они и в России — на авиасалоне МАКС-2013.