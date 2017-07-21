Госдума приняла закон об экспорте гражданского и служебного оружия

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который расширяет возможности российских производителей гражданского и служебного оружия экспортировать свою продукцию.

Соответствующее решение было принято депутатами в ходе пленарного заседания в пятницу.

Как ранее пояснил автор инициативы, первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев, "необходимость совершенствования системы экспорта гражданского и служебного оружия приобретает особую актуальность и в контексте секторальных санкций, введенных ЕС, США и рядом других государств". В результате санкций, в частности, внешнеторговая деятельность российских производителей стрелкового оружия "Концерна "Калашников" оказалась значительно осложнена.

Данный законопроект расширяет возможности производителей гражданского и служебного оружия по продвижению своей продукции на экспорт с помощью наработанных и выстроенных Рособоронэкспортом торговых связей.

Со слов депутата, в адрес Рособоронэкспорта регулярно поступают обращения иностранных заказчиков о закупке не только продукции военного назначения, но и широкой номенклатуры гражданского и служебного оружия и боеприпасов к нему. При этом, как правило, заказчики настаивают на комплексной поставке продукции как военного, так и невоенного назначения.

Таким образом, данный закон позволит обеспечить соответствующее выполнение государственным посредником обращений инозаказчиков по всей запрашиваемой ими номенклатуре товаров, а также повысит долю гражданской продукции на оборонных предприятиях, пояснил один из его авторов.

Кроме этого, предлагаемые законопроектом изменения устранят коллизию правовых норм законодательства РФ об оружии и о военно-техническом сотрудничестве и позволят гармонизировать системы правового регулирования ввоза и вывоза боевого ручного стрелкового и холодного оружия.