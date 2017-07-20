РФ реализует право на военно-морское присутствие по международным нормам

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Россия реализует право на военно-морское присутствие в Мировом океане, руководствуясь международными принципами и нормами, говорится в тексте Основ государственной политики РФ в области военно-морской деятельности, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Президент России Владимир Путин подписал указ об основах госполитики в области военно-морской деятельности до 2030 года.

"Для обеспечения влияния на военно-политическую обстановку в мире и защиты своих интересов РФ реализует бесспорное право на военно-морское присутствие в Мировом океане, руководствуясь принципами и нормами международного права", — говорится в документе.