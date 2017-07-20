Боевые возможности ЧФ повысят за счет межвидовой группировки войск в Крыму

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Боевые возможности Черноморского флота предстоит повысить за счет развития межвидовой группировки войск в Крыму, следует из текста Основ государственной политики РФ в области военно-морской деятельности, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Президент России Владимир Путин подписал указ об основах госполитики в области военно-морской деятельности до 2030 года.

В документе среди основных задач военно-морской деятельности по предотвращению военных конфликтов и стратегическому сдерживанию обозначено, в частности, "повышение оперативных и боевых возможностей Черноморского флота за счет развития на территории Крымского полуострова межвидовой группировки сил (войск)".