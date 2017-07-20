Страны с мощным потенциалом ВМС усиливают позиции вблизи России

Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Йошкар-Олу во время заседания Совета по межнациональным отношениям. 20 июля 2017

Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Йошкар-Олу во время заседания Совета по межнациональным отношениям. 20 июля 2017

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Страны со значительным военно-морским потенциалом усиливают позиции в водах вблизи России, говорится в тексте Основ государственной политики РФ в области военно-морской деятельности, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Президент России Владимир Путин подписал указ об основах госполитики в области военно-морской деятельности до 2030 года.

"Ведущие мировые державы, обладающие значительным военно-морским потенциалом и развитой системой базирования, продолжают наращивать свое военно-морское присутствие в основных районах Мирового океана, в том числе в акваториях, непосредственно прилегающих к территории РФ", — говорится в тексте документа.