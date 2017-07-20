Претензии стран по акваториям России угрожают нацбезопасности государства

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Территориальные претензии стран по приморским территориям и акваториям России угрожают нацбезопасности РФ, говорится в тексте Основ государственной политики в области военно-морской деятельности, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Президент России Владимир Путин подписал указ об основах госполитики в области военно-морской деятельности до 2030 года.

В тексте отмечается, что "сохраняются существующие и появляются новые опасности и угрозы национальной безопасности РФ в Мировом океане". В ряде основных называется "наличие территориальных претензий иностранных государств к РФ в отношении приморских территорий и прилегающих к ним акваторий".