Минобороны России и ООН обсудили расширение сотрудничества

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин и заместитель генсекретаря ООН Атул Кхар обсудили расширение сотрудничества на встрече в Москве, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Состоялся обмен мнениями по различным аспектам миротворческой деятельности, включая расширение взаимодействия Минобороны России с соответствующими структурами ООН", — говорится в сообщении.

Фомин проинформировал Кхара о гуманитарной деятельности Минобороны в Сирии и создании условий для политического урегулирования кризиса в стране. Отмечается, что встреча прошла в конструктивном ключе.