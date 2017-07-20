В Ингушетии с начала года нейтрализовали 15 боевиков

НАЛЬЧИК, 20 июл – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии с начала текущего года нейтрализовали на территории республики 15 участников незаконных вооруженных формирований (НВФ) и их пособников, сообщает пресс-служба главы региона со ссылкой на руководителя республиканского МВД Дмитрия Каву.

"За отчетный период в республике нейтрализовано 15 членов и пособников НВФ, двое из которых ликвидированы при вооруженном нападении на сотрудников правоохранительных органов", — цитируются в сообщении слова Кавы на заседании коллегии регионального МВД по итогам работы в первом полугодии 2017 года.

Ранее сообщалось, что в 2016 году в Ингушетии были ликвидированы 13 членов бандподполья, еще три человека склонены к явке с повинной, задержаны 35 пособников боевиков.