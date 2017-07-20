В Муроме показали новейшие образцы вооружения инженерных войск

МУРОМ (Владимирская область), 20 июл – РИА Новости. Новейшие образцы вооружения инженерных войск были задействованы в ходе показных занятий, которые прошли в четверг во Владимирской области в рамках оперативного сбора руководящего состава Вооруженных сил РФ.

"В частности, продемонстрированы возможности 360-тонного парома, предназначенного для переброски тяжелой боевой техники при форсировании водных преград", — сообщил журналистам официальный представитель министерства обороны Игорь Конашенков.

В ходе показного занятия на реке Ока вблизи Мурома с помощью парома на противоположный берег была перебазирована боевая машина сопровождения (БМС) из состава подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) "Ярс".

Ширина Оки в этом месте составляет более 500 метров.

Вес БМС ПГРК "Ярс", которыми оснащаются ракетные войска стратегического назначения (РВСН), составляет около 100 тонн. Перед началом занятия участники сбора ознакомились с выставкой, где были представлены современные и перспективные образцы вооружения Инженерных войск.

Оперативный сбор руководящего состава российской армии проходит под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу.