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Безопасность

Украл, выпил — на галеры. Как наказывали нерадивых моряков при Петре I

13:4220.07.2017
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПамятник В ознаменование 300-летия российского флота (Петру I) работы Зураба Церетели в МосквеПамятник В ознаменование 300-летия российского флота (Петру I) работы Зураба Церетели в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Российский корабль Петр Великий
© РИА Новости / Министерство обороны Великобритании
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Министерство обороны России в четверг запустило онлайн-проект navyparade.mil.ru, посвященный главному военно-морскому параду в Санкт-Петербурге, который состоится 30 июля в акватории Невы и на Кронштадтском рейде. Новый портал посвящен истории отечественного флота, его традициям, знаменитым офицерам и легендарным кораблям. Но, пожалуй, наиболее интересный раздел — оцифрованные страницы самого первого военно-морского устава, составленного и изданного Петром I в 1720 году на языке того времени с современной адаптацией. РИА Новости публикует выдержки из документа, заложившего основы дисциплинарного кодекса российских моряков.

О рукоприкладстве

"Если офицер своего товарища-офицера осмелится бить руками или тростью на берегу, таковой будет временно лишен офицерского звания и будет обязан выплатить обиженному штраф в размере его полугодового жалованья, либо сумму по решению воинского суда. Если же подобное случится на корабле, то обидчик будет лишен звания и переведен в матросы на время, определенное судом, с выплатой потерпевшему компенсации, как сказано выше".

© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПамятник Петру I "Медный всадник"
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Памятник Петру I "Медный всадник"

Драки на военных кораблях во все времена и во всех странах карались строго, так как ставили под угрозу отлаженную работу единого механизма, которым является корабельная команда. И если офицеров наказывали, в основном, рублем, то для унтер-офицеров и матросов санкции были построже.

"Если унтер-офицер ударит другого унтер-офицера палкой или другим предметом, кроме оружия и ножа, то виновный будет закован в кандалы на три для с выплатой пострадавшему компенсации из собственного жалования соразмерно с нанесенным ущербом и по решению командира. Если такой проступок совершен матросом, то он будет наказан ударами плети у шпиля".

О словесных перепалках, оскорблениях и доносах

"Если один офицер будет порочить честь другого офицера с целью оклеветать его честное имя и уничтожить его, то он будет перед обиженным и перед судом доказывать свои слова, или публично признается во лжи. Если он солгал, то будет лишен полугодового жалования, из которого половина достанется обиженному офицеру, а другая половина передана в госпиталь. В то же время он будет разжалован в матросы. Если же обидчик прощения просить не захочет, то будет вообще лишен своего чина".

В отдельный артикул вынесено описание наказания за серьезную ругань. Во времена Петра за нее могли как следует оштрафовать.

© Фото : пресс-служба ВМФ РФНочная тренировка боевых кораблей и катеров ВМФ России принимающих участие в Главном Военно-Морском параде в Санкт-Петербурге
© Фото : пресс-служба ВМФ РФ
Ночная тренировка боевых кораблей и катеров ВМФ России принимающих участие в Главном Военно-Морском параде в Санкт-Петербурге

"Если кто-то необдуманно кого-то обругал бранными словами, то он должен у обиженного перед судом просить христианского прощения. Если же жестоко обругал, то кроме прощения понесет и денежное наказание. Если же виновный прощения просить откажется, то его следует всеми законными способами заставить. Если так и не попросит прощения, то будет наказан денежным штрафом".

Не поощрялись в русском флоте анонимные доносы и пасквили — считалось, что они пятнают офицерскую честь.

"Тому, кто пасквили или обвинительные письма тайно сочинит, при этом кому-то бесчестие учинит, следует определить наказание такое, какое он предлагал применить к обвиняемому в своем письме".

О воровстве

Крайне сурово в петровском флоте карали за кражи. И если оступившихся впервые могли просто высечь, то воров-рецидивистов практически всегда приговаривали к высшей мере наказания. Метод казни зависел от тяжести проступка.

"Тот, кто при несении караульной службы что-то украдет, вне зависимости от объема украденного должен быть приговорен к смертной казни через повешение".

"Тот, кто похитит и продаст человека, если будет доказана его вина, должен быть приговорен к смертной казни через обезглавливание".

"Если кто-то обворует церковь и другие святые места и ограбит таковые, либо обворует и ограбит того, кто доставляет на флот провиант, такой должен быть приговорен к смертной казни, а тело казненного должно быть положено на колесо".

Российский военный смотрит в бинокль. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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"За воровство во время наводнения или пожара, за воровство из артиллерии, с военного склада, со склада амуниции, корабельных припасов или из императорского арсенала, у своего господина, или товарища на месте несения караульной службы, вне зависимости от количества украденного виновный должен быть приговорен к смертной казни через повешение, или к вырезанию ноздрей с пожизненной ссылкой на галеры".

Об измене присяге

В отдельный раздел устава были вынесены преступления, считавшиеся нарушением воинской присяги. Удивительно, но наказание за некоторые из них было предусмотрено более мягкое, чем за кражи. Хотя с какой стороны посмотреть, какая кара хуже, — быстрая смерть или пожизненный тяжкий труд на галерах.

"Кто присягу нарушит и это доказано будет, тот будет наказан вырезанием ноздрей и сослан на галеру пожизненно".

"Если от ложной присяги кому-то будет нанесено телесное наказание или осквернена честь, виновного надлежит разыскать и наказать за ложное обвинение в измене присяге — смертной казнью, а оскорбленного оправдать и объявить невиновным. Тех, кто подтверждал ложную измену присяге, также следует наказать".

"Тот, кто будет изготовлять несуществующую или фальшивую монету, должен быть казнен. А если кто-то подлинную монету уменьшит в весе, будет пожизненно сослан на галеры".

"Изготовители фальшивых печатей, писем и расходов лишаются жизни и всего имущества".

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