Уволенным с военной службы по призыву определят пособие по безработице

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о порядке определения размера пособия по безработице гражданам, уволенным с военной службы по призыву.

Согласно тексту проекта закона, гражданам, уволенным в течение года, предшествовавших началу безработицы, с военной службы по призыву в связи с истечением ее срока и имевшим до увольнения в связи с призывом на военную службу оплачиваемую работу, выплачивается пособие по безработице, которое "устанавливается в процентном отношении к среднему заработку, исчисленному за последние 3 месяца по последнему месту работы, предшествовавшему призыву на военную службу".

Кроме того, предлагается внести изменения в положения закона, устанавливающие размеры пособия по безработице, размеры стипендии, выплачиваемой во время профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости.