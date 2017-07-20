Россия и Китай ведут работы по разработке ракетного вооружения

Ракеты зенитного ракетного комплекса Бук-М2Э на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском. 19 июля 2017

Ракеты зенитного ракетного комплекса Бук-М2Э на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском. 19 июля 2017

ЖУКОВСКИЙ, 20 июл — РИА Новости. Россия и Китай ведут ряд опытно-конструкторских работ (ОКР) по разработке ракетного вооружения, заявил журналистам гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.

"Естественно, там, где нам это выгодно, мы ищем партнеров. Известный пример – российско-индийская ракета "Брамос", которая за последние 15 лет показала высокую эффективность. Если будут предложения из Китая, мы их рассмотрим. Сегодня мы с ним связаны по ряду ОКРов по линии "Рособоронэкспорта". Конкретики вам я огласить не могу", — сказал Обносов.