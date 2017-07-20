Автоматический комплекс контроля авиации могут внедрить к 2019 году

Пассажирский самолет Airbus A350 XWB во время демонстрационного полета на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском. 19 июля 2017

Пассажирский самолет Airbus A350 XWB во время демонстрационного полета на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском. 19 июля 2017

ЖУКОВСКИЙ, 20 июл — РИА Новости. Новый автоматический программный комплекс контроля и координации полетов государственной авиации и силовых структур могут внедрить в 2018 — 2019 году, сообщил РИА Новости генконструктор комплекса Игорь Бреслер.

"Уже через год-два мы рассчитываем выйти на этап внедрения", — сказал он на авиакосмическом салоне МАКС-2017.

По словам Бреслера, раньше подготовка полетов велась в "ручном" режиме: приходилось звонить и узнавать загруженность аэродрома, наличие свободных самолетов, возможность заправки воздушного судна.

Комплекс в автоматизированном режиме собирает информацию о составе авиационных формирований, учитывает погодные условия и отображает информацию о воздушной обстановке на карте, что должно сократить влияние человеческого фактора и время подготовки к полетам.

Как отметили в холдинге "Росэлектроника", комплекс автоматизации системы контроля и координации полетов "Перелет" предназначен для органов управления государственной авиацией, в том числе Минобороны, МЧС и Росгвардии".