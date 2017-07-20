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Безопасность

Россия пока не планирует полный переход к беспилотной военной авиации

11:1720.07.2017
(обновлено: 11:18 20.07.2017)
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкИстребитель Т-50. Архивное фотоИстребитель Т-50. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 20 июл – РИА Новости. Шестое поколение российской военной авиации будет как пилотируемым, так и беспилотным, заявил журналистам в четверг генеральный конструктор "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) Сергей Коротков.

Самолет Т-50. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Разработчики представили макет "нервной системы" истребителя Т-50
Сегодня в России разрабатывается истребитель пятого поколения ПАК ФА (Т-50), поставки в войска планируются на 2019 год.

"Есть задачи, которые можно решить без участия человека, а есть те, решение которых, наоборот, без пилота решить невозможно. Думаю, что шестое поколение будет все-таки как пилотный и беспилотным", — сказал Коротков.

Новый МиГ-35, Т-50 и арктические беспилотники на открытии МАКС-2017
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкМеждународный авиационно-космический салон проходит с 18 по 23 июля на аэродроме центральной испытательной базы страны — Летно-исследовательского института им. Громова. На фото: тяжелый транспортный самолет ИЛ-76 МД-90А.Самолет ИЛ-76 МД на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском. 18 июля 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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Международный авиационно-космический салон проходит с 18 по 23 июля на аэродроме центральной испытательной базы страны — Летно-исследовательского института им. Громова. На фото: тяжелый транспортный самолет ИЛ-76 МД-90А.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСамый большой в мире серийный тяжелый транспортный вертолет МИ-26.Участники у вертолета МИ-26 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самый большой в мире серийный тяжелый транспортный вертолет МИ-26.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкСтюардессы авиакомпании "Аэрофлот" на открытии МАКС-2017.Стюардессы авиакомпании Аэрофлот на открытии Международного авиационно-космического салона МАКС-2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Стюардессы авиакомпании "Аэрофлот" на открытии МАКС-2017.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкПосле проведения Международного авиационно-космического салона в Жуковском создадут мемориальный комплекс, посвященный Андрею Туполеву, и музей сверхзвукового самолета Ту-144.Сверхзвуковой авиалайнер Ту-144, представленный на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в подмосковном Жуковском
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
После проведения Международного авиационно-космического салона в Жуковском создадут мемориальный комплекс, посвященный Андрею Туполеву, и музей сверхзвукового самолета Ту-144.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия XIII Международного авиационно-космического салона в Жуковском.Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии открытия салона МАКС-2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия XIII Международного авиационно-космического салона в Жуковском.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВ рамках статической экспозиции МАКС-2017 на аэродроме в Жуковском представлены 118 летательных аппаратов. Кроме того, отдельно сформированы экспозиции воздушных судов так называемой малой авиации и историческая экспозиция.Офицеры вооруженных сил России на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском
© РИА Новости / Максим Блинов
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В рамках статической экспозиции МАКС-2017 на аэродроме в Жуковском представлены 118 летательных аппаратов. Кроме того, отдельно сформированы экспозиции воздушных судов так называемой малой авиации и историческая экспозиция.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкУчастник МАКС-2017 в кабине спортивно-пилотажного реактивного самолета СР-10.Участник в кабине спортивно-пилотажного реактивного самолета СР-10 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском
© РИА Новости / Максим Блинов
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Участник МАКС-2017 в кабине спортивно-пилотажного реактивного самолета СР-10.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВ Жуковском впервые публике был представлен новейший многоцелевой легкий истребитель МиГ-35. Этот самолет является дальнейшим развитием истребителей МиГ-29М/М2. По дальности полета новый МиГ превосходит предшественников в 1,5 раза.Многоцелевой истребитель МиГ-35 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском. 18 июля 2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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В Жуковском впервые публике был представлен новейший многоцелевой легкий истребитель МиГ-35. Этот самолет является дальнейшим развитием истребителей МиГ-29М/М2. По дальности полета новый МиГ превосходит предшественников в 1,5 раза.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанк"Вертолеты России" на статической экспозиции МАКС-2017 представляют гражданские модели "Ансат", Ка-32А11ВС, Ми-8АМТ и Ми-38. На фото: вертолет МИ-38-2.Мужчина у вертолета МИ-38-2 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Вертолеты России" на статической экспозиции МАКС-2017 представляют гражданские модели "Ансат", Ка-32А11ВС, Ми-8АМТ и Ми-38. На фото: вертолет МИ-38-2.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкМакет космического аппарата радиотехнической разведки "Пион-НКС" на стенде Федерального космического агентства "Роскосмос".Макет космического аппарата Пион-НКС на стенде Федерального космического агентства Роскосмос на МАКС-2017 в Жуковском
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Макет космического аппарата радиотехнической разведки "Пион-НКС" на стенде Федерального космического агентства "Роскосмос".
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкЛетающая лаборатория Ил-76ЛЛ, предназначенная для отработки и испытания авиационных двигателей.Летающая лаборатория Ил-76Л , представленная на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в подмосковном Жуковском
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Летающая лаборатория Ил-76ЛЛ, предназначенная для отработки и испытания авиационных двигателей.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНа МАКСе представили прототипы беспилотных летательных аппаратов VRT300, предназначенных для освоения Арктики. Эти беспилотники позволят определять толщину льда и оптимизировать курс судна в соответствии с полученными данными.Первый российский беспилотный вертолет ВРТ 300 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском. 18 июля 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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На МАКСе представили прототипы беспилотных летательных аппаратов VRT300, предназначенных для освоения Арктики. Эти беспилотники позволят определять толщину льда и оптимизировать курс судна в соответствии с полученными данными.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПосетители у легкого самолета ТР-301, спроектированного как замена универсального "кукурузника" Ан-2.Посетители у самолета ТР-301 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском
© РИА Новости / Максим Блинов
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Посетители у легкого самолета ТР-301, спроектированного как замена универсального "кукурузника" Ан-2.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВладимир Путин на стенде "Российских космических систем" рассматривает масштабные модели жидкостных ракетных двигателей разных серий, включая модель РД-171 и модификаций на его основе.Президент РФ Владимир Путин во время посещения XIII Международного авиационно-космического салона МАКС-2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Владимир Путин на стенде "Российских космических систем" рассматривает масштабные модели жидкостных ракетных двигателей разных серий, включая модель РД-171 и модификаций на его основе.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкБлижнемагистральные пассажирские самолеты Sukhoi Superjet 100 и пассажирский самолет Ту-154М в подмосковном Жуковском.Ближнемагистральные пассажирские самолеты Sukhoi Superjet 100 и Ту-154М на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017. 18 июля 2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Ближнемагистральные пассажирские самолеты Sukhoi Superjet 100 и пассажирский самолет Ту-154М в подмосковном Жуковском.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкБезопасность на Международном авиационно-космическом салоне обеспечивают более тысячи сотрудников Росгвардии. Помимо этого, военные следят на аэродроме за объектами, которые подлежат обязательной государственной охране.Сотрудники правоохранительных органов на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском
© РИА Новости / Максим Блинов
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Безопасность на Международном авиационно-космическом салоне обеспечивают более тысячи сотрудников Росгвардии. Помимо этого, военные следят на аэродроме за объектами, которые подлежат обязательной государственной охране.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин наблюдает за демонстрационными полетами пилотажных групп во время открытия МАКС-2017.Президент РФ Владимир Путин наблюдает за демонстрационными полетами пилотажных групп во время посещения МАКС-2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин наблюдает за демонстрационными полетами пилотажных групп во время открытия МАКС-2017.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЗаявки на участие в Международном авиационно-космическом салоне в этом году подали 700 российских и 180 иностранных компаний из 36 стран мира.Посетители на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском. 18 июля 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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Заявки на участие в Международном авиационно-космическом салоне в этом году подали 700 российских и 180 иностранных компаний из 36 стран мира.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкСамолет ИЛ-2 1942 года выставлен в исторической части экспозиции МАКС-2017.Самолет ИЛ-2 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Самолет ИЛ-2 1942 года выставлен в исторической части экспозиции МАКС-2017.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНа МАКСе впервые был представлен конвертируемый вертолет Ми-8АМТ, который может за час превратится из транспортно-грузового варианта в пассажирский, а за три - в VIP-салон.Авиатехник на вертолете на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском. 18 июля 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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На МАКСе впервые был представлен конвертируемый вертолет Ми-8АМТ, который может за час превратится из транспортно-грузового варианта в пассажирский, а за три - в VIP-салон.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкПерспективный авиационный комплекс фронтовой авиации пятого поколения Т-50 сочетает в себе функции ударного самолета и истребителя. На фото: демонстрационные полеты Т-50 на открытии МАКС-2017.Истребители Т-50 выполняют демонстрационные полеты на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации пятого поколения Т-50 сочетает в себе функции ударного самолета и истребителя. На фото: демонстрационные полеты Т-50 на открытии МАКС-2017.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкНа МАКС-2017 состоится международный дебют группы высшего пилотажа из ОАЭ — Fursan Al Emarat.Военнослужащие из ОАЭ на открытии Международного авиационно-космического салона МАКС-2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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На МАКС-2017 состоится международный дебют группы высшего пилотажа из ОАЭ — Fursan Al Emarat.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВ России возрождается серийное производство стратегического бомбардировщика-ракетоносеца Ту-160 "Николай Кузнецов". Самолеты Ту-160М2 будут значительно модернизированы, что позволит создать перспективный авиационный комплекс дальней авиации.Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 Николай Кузнецов на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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В России возрождается серийное производство стратегического бомбардировщика-ракетоносеца Ту-160 "Николай Кузнецов". Самолеты Ту-160М2 будут значительно модернизированы, что позволит создать перспективный авиационный комплекс дальней авиации.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкСамолет воздушного наблюдения и аэрофотосъемки Ан-30 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У на Международном авиационно-космическом салоне в Жуковском.Самолет воздушного наблюдения и аэрофотосъёмки Ан-30 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А -50У представленные на МАКС-2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Самолет воздушного наблюдения и аэрофотосъемки Ан-30 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У на Международном авиационно-космическом салоне в Жуковском.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкБлижнемагистральный пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 во время демонстрационных полетов на открытии МАКС-2017.Ближнемагистральный пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 на открытии МАКС-2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Ближнемагистральный пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 во время демонстрационных полетов на открытии МАКС-2017.
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