Инженеры Севфлота на учениях развернули причал в "арктических" условиях
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Военные инженеры Северного флота развернули причал в условиях, приближенных к арктическим, во время учений в Кольском заливе; их результат необходим для подготовки предложений по использованию техники инженерных войск для оборудования временных пунктов базирования СФ в условиях Арктики, заявил начальник пресс-службы флота Вадим Серга.
"Одной из главных задач учения стала проверка возможности оборудования причальной инфраструктуры для базирования кораблей и судов, приема и передачи грузов в условиях Арктики за счет сил и средств отдельного морского инженерного батальона Северного флота", — сказал он.
Серга добавил, что основное внимание во время учений было уделено соединению плавпричала с берегом при помощи раскладного моста ТММ-3. Этот мост в состоянии выдержать технику весом до 60 тонн.
Во время укладки моста, специалисты принимали во внимание ветер и колебание уровня моря. Также инженеры учли воздействие соленой воды на его металлические конструкции.
"После анализа результатов проведенного учения будут подготовлены предложения по использованию штатной техники инженерных войск для оборудования временных пунктов базирования Северного флота в условиях Арктики", — сказал Серга.
В учениях принимали участие военнослужащие инженерно-дорожной роты, имеющие большой опыт в оборудовании переправ в условиях Крайнего Севера.
Датой образования Северного флота считается 1733 год, когда был создан Архангельский военный порт. На фото: матросы большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" заряжают корабельный комплекс установки помех. 2011 год.
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После того, как на флоте появились суда с паровым двигателем, Архангельский военный порт в 1862 году был закрыт. На фото: военнослужащие 61-го отдельного полка морской пехоты Северного флота во время марш-броска. 2011 год.
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Флотилия Северного Ледовитого океана располагала базами в Александровске (Полярном), Романов-на-Мурмане (Мурманске), Йоканьге и Архангельске. На фото: учебная высадка десанта Северного флота с большого десантного корабля "Митрофан Москаленко" в Баренцевом море. 1994 год.
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