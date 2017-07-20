Танкисты ЮВО научились управлять боевыми машинами под водой

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Танкисты общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной на Северном Кавказе, освоили подводное вождение на полигоне в Волгоградской области, заявил начальник пресс-службы округа Вадим Астафьев.
Астафьев добавил, что во время подводных маневров над водой остается только труба воздуховода танка и яркие поплавки, чтобы в случае внештатной ситуации быстро найти боевую машину. Военные техники также отработали эвакуацию "аварийной" машины из-под воды.
Занятия по подводному вождению проходили в течение месяца, в них приняли участие более 250 военнослужащих, было задействовано около 40 единиц военной техники, заключил начальник пресс-службы ЮВО.