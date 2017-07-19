Минобороны может получить в первой партии 12 истребителей ПАК ФА

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 19 июл – РИА Новости. Минобороны РФ и Объединенная авиастроительная корпорация обсуждают поставку 12 истребителей пятого поколения ПАК ФА в первой партии, заявил журналистам в среду президент ОАК Юрий Слюсарь в ходе МАКС-2017.

"Мы с Минобороны обсуждали поставку первоначально 12 Т-50 (проект ПАК ФА)", — сказал президент Слюсарь.

По его словам, предсерийное производство Т-50 запланировано с 2019 года. Как сообщал министр обороны Сергей Шойгу, в 2019-м же первые истребители должны поступить в Вооруженные силы.