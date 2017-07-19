Участники сборов командования ВС отработали штурм позиций боевиков

Сотрудники соединения специального назначения во время учений. Архивное фото

Сотрудники соединения специального назначения во время учений. Архивное фото

ПОЛИГОН МУЛИНО (Нижегородская область), 19 июл – РИА Новости. Участники сборов командования ВС РФ под руководством Сергея Шойгу отработали организацию штурма населенных пунктов, занятых боевиками, и другие вопросы.

"Сегодня в рамках сбора отрабатываются действия органов военного управления по организации взаимодействия частей и подразделений различных видов и родов войск, межведомственного взаимодействия для последующего боевого применения", — сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Он отметил, что при отработке учебных вопросов в условном районе сосредоточения войск были задействованы подразделения всех родов и отдельных видов Вооруженных сил, а также подразделения Росгвардии.

Кроме того, участники сбора ознакомились с организацией действий при штурме населенных пунктов, занятых боевиками, и подготовки к обороне.

"При отработке учебно-боевых задач активно задействовались новейшие средства связи, беспилотные летательные аппараты, инженерно-фортификационная и другая техника. Все вопросы отработаны с учетом реального боевого опыта, полученного, в том числе, в ходе военной операции в Сирии", — отметил Конашенков.

Сбор руководящего состава российской армии начался накануне в Военной академии Генштаба. Его основная цель — подготовка рекомендаций по повышению качества подготовки штабов и войск, прежде всего — с учетом сирийского боевого опыта.