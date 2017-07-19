Участники сборов командования ВС отработали штурм позиций боевиков

ПОЛИГОН МУЛИНО (Нижегородская область), 19 июл – РИА Новости. Участники сборов командования ВС РФ под руководством Сергея Шойгу отработали организацию штурма населенных пунктов, занятых боевиками, и другие вопросы.
Он отметил, что при отработке учебных вопросов в условном районе сосредоточения войск были задействованы подразделения всех родов и отдельных видов Вооруженных сил, а также подразделения Росгвардии.
"При отработке учебно-боевых задач активно задействовались новейшие средства связи, беспилотные летательные аппараты, инженерно-фортификационная и другая техника. Все вопросы отработаны с учетом реального боевого опыта, полученного, в том числе, в ходе военной операции в Сирии", — отметил Конашенков.
Сбор руководящего состава российской армии начался накануне в Военной академии Генштаба. Его основная цель — подготовка рекомендаций по повышению качества подготовки штабов и войск, прежде всего — с учетом сирийского боевого опыта.