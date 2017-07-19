Шойгу проинспектировал строительство комплекса "Нара" в Подмосковье

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Министр обороны России проинспектировал ход строительства нового производственно-логистического комплекса (ПЛК) "Нара" в Московской области, сообщил в среду департамент информации и массовых коммуникаций российского военного ведомства.

Строящийся ПЛК "Нара" занимает площадь 182 гектара в Наро-Фоминском районе Подмосковья, он состоит из административно-хозяйственной, складской, жилой зон и зоны хранения военной техники.

"Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал ход строительства нового ПЛК "НАРА" в Подмосковье. Создаваемые высокотехнологичные автоматизированные производственно-логистические комплексы обеспечат полное и бесперебойное обеспечение Вооруженных сил РФ материально-техническими ресурсами", — сказано в сообщении.

В нем отмечено, что ПЛК также позволят оптимизировать расходы Минобороны России на содержание и эксплуатацию складов. Одна из их особенностей — наличие автоматизированной системы контроля всей номенклатуры объектов хранения, в том числе при их транспортировке.

ПЛК "НАРА" представляет собой современную базу хранения и распределения различных видов военного имущества — от саперных лопаток до газотурбинных танковых двигателей. Это крупный логистический центр по приему, хранению, содержанию и распределению различных армейских грузов. Его отличает удобное расположение, транспортная доступность, наличие современных средств погрузки и разгрузки, а также возможность подготовки любых материалов к перевозке комплектами, пакетами или контейнерами.

Строительство производственно-логистических комплексов ведется в рамках программы "Эффективная армия". ПЛК позволят создать перспективную систему хранения материальных ресурсов и оптимизировать количество существующих баз хранения.